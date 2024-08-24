Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1786 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6600 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4291 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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