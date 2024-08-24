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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1786 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6600 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4291 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Stack's - August 7, 2020
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Stack's - August 16, 2019
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Heritage - April 29, 2019
Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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