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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1786 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1786 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1786 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1786 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1786 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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