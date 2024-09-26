1 корнадо без года (1759-1788) PA (Испания, Карл III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1759-1788) года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2015.

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