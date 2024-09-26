Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 корнадо без года (1759-1788) PA (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 корнадо
- Год без года (1759-1788)
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1759-1788) года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2015.
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Дата 16 декабря 2015
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Дата 3 июля 2013
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Где продать?
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