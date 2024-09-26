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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 корнадо без года (1759-1788) PA (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 корнадо без года (1759-1788) PA - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 корнадо без года (1759-1788) PA - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 корнадо
  • Год без года (1759-1788)
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1759-1788) года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (7)
Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 1 корнадо без года (1759-1788) PA на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 корнадо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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