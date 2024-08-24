Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1786 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1786 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
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- Silicua Coins (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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