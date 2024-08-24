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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1786 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1786 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
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  • Cayón (1)
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  • Herrero (1)
  • ibercoin (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность F
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1786 M DV на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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