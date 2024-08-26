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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1786 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1786 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 28 октября 2015.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • Silicua Coins (1)
Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1786 M DV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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