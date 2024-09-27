Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1781 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1781 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2631 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 230 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU53 NN Coins
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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