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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1781 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1781 M PJ
Средняя цена 880 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
4 эскудо 1781 S CF
Средняя цена 990 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1781 M PJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 эскудо 1781 M PJ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
1 эскудо 1781 S CF
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1781 S CF
Средняя цена 250 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1781 M PJ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 реала 1781 S CF
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 реала 1781 M PJ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 реал 1781 M PJ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 реала 1781 M PJ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1781
Средняя цена 100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
4 мараведи 1781
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 мараведи 1781
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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