Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1781 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (6)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Nomisma (3)
  • Soler y Llach (11)
  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Nomisma - November 9, 2020
Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1781 M PJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1781 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск