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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1781 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1781 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе ibercoin за 260 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Cayón (7)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VG
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - January 29, 2014
Продавец Cayón
Дата 29 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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