Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1781 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1781 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе ibercoin за 260 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
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- Bid & Grow Auctions (1)
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- Tauler & Fau (4)
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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