Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1781 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32353 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VG
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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