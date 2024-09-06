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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1781 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1781 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1781 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32353 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Heritage - November 9, 2017
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Heritage - November 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VG
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность F
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Rauch - September 22, 2012
Продавец Rauch
Дата 22 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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