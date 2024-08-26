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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 1 эскудо Карла III - Испания

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1 эскудо 1772-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1772 M PJ 0 171773 S CF 0 151774 S CF 0 91779 S CF 0 151779 M PJ 1 711780 M PJ 0 241780 S CF 0 601781 M PJ 0 1411781 S CF 0 211782 M JD 0 231784 M JD 0 501784 S V 0 261785 M DV 0 1851785 S C 0 291787 M DV 2 4161787 S CM 2 1131788 M DV 0 171788 M M 0 109
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