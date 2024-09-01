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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1784 года S V (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года S V - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года S V - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком S V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1432 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (6)
  • Soler y Llach (8)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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