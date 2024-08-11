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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 M JD
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 S C
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 эскудо 1784 S C
Средняя цена 860 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 эскудо 1784 S V
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1784 M JD
Средняя цена 840 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 M JD
Средняя цена 210 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 S V
Средняя цена 190 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1784 M JD
Средняя цена 190 $
Продажи
0 125

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1784 M JD
Средняя цена 150 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 реала 1784 S V
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 реала 1784 M JD
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 реал 1784 M JD
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1784 M JD
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1784
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 мараведи 1784
Средняя цена 80 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
1 мараведи 1784 PA
Средняя цена 45 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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