Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1784 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
17131 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
8037 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1784 M JD на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1784 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск