Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1784 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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