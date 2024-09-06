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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1784 года S V (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1784 года S V - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1784 года S V - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком S V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 4250 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (3)
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
4028 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S V на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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