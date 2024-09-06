Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1784 года S V (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком S V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 4250 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (1)
- HERVERA (3)
- Soler y Llach (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск