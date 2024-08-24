Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1784 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1784 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1784 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (6)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
926 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1784 S C на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1784 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск