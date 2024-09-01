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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1784 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1784 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1784 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1784 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (8)
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
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Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Где купить?
Испания 4 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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