Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1784 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1784 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
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