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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1784 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1784 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1784 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1784 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2295 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 22 июня 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1784 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 8 мараведи 1784 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 8 мараведи 1784 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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