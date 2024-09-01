Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1784 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1784 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 17 февраля 2005.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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