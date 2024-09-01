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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1784 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1784 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 17 февраля 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
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  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (6)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 12, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Heritage - October 1, 2013
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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