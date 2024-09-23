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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1784 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1784 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1412 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 160 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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