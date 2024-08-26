Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1784 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 3800 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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