Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1784 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1784 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Дата 24 февраля 2016
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Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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