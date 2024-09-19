Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1784 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1784 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1784 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Katz (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numis.be (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (3)
  • WCN (1)
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1784 M JD на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1784 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск