Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1788 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1250 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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