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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1788 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1250 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Artemide Aste - March 10, 2018
Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Artemide Aste - March 10, 2018
Продавец Artemide Aste
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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