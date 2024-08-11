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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1788 года

Золотые монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 M M
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 S C
Средняя цена 2400 $
Продажи
1 270
Аверс
Реверс
4 эскудо 1788 M M
Средняя цена 990 $
Продажи
0 493
Аверс
Реверс
4 эскудо 1788 S C
Средняя цена 680 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 M M
Средняя цена 500 $
Продажи
3 757
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 S C
Средняя цена 310 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 M DV
Средняя цена 350 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 M M
Средняя цена 280 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1788 M M
Средняя цена 230 $
Продажи
0 362
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1788 M DV
Средняя цена 430 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1788 S C
Средняя цена 190 $
Продажи
1 319

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 M MF
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
4 эскудо 1788 M MF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 M MF
Средняя цена 390 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 M MF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1788 M MF
Средняя цена 480 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 реалов 1788 M M
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
8 реалов 1788 S C
Средняя цена 530 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 реала 1788 M M
Средняя цена 240 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 реала 1788 S C
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 реала 1788 M DV
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 реала 1788 M M
Средняя цена 210 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
2 реала 1788 S C
Средняя цена 95 $
Продажи
1 92
Аверс
Реверс
1 реал 1788 M DV
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1788 M M
Средняя цена 200 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 реал 1788 S C
Средняя цена 55 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 реала 1788 M DV
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 реала 1788 M M
Средняя цена 170 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 реала 1788 S C
Средняя цена 80 $
Продажи
0 36

Серебряные монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 реалов 1788 S C
Средняя цена 470 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
4 реала 1788 M MF
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 реала 1788 M MF
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 реал 1788 M MF
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1788 M MF
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 мараведи 1788
Средняя цена 130 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 мараведи 1788
Средняя цена 65 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 мараведи 1788
Средняя цена 70 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 мараведи 1788 Надпись "CAROULS"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14

Медные монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 мараведи 1788
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 мараведи 1788
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 мараведи 1788
Средняя цена 160 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 мараведи 1788
Средняя цена 820 $
Продажи
0 2
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