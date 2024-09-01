Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 380 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (4)
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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