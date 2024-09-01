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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 380 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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