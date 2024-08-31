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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1788 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1788 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 700 EUR. Торги состоялись 8 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Emporium Hamburg - January 8, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Roma Numismatics - December 19, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Numisor - June 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 2 эскудо 1788 S C на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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