Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 700 EUR. Торги состоялись 8 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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