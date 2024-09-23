Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Spink UK за 400 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
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