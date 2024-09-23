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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Spink UK за 400 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Westfälische (1)
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Russiancoin - February 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1788 S C на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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