Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1788 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Numisbalt (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (19)
  • WAG (1)
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1788 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск