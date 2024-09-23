Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1788 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
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Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 4 июля 2023
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Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 25 января 2022
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Дата 19 октября 2021
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Дата 31 мая 2021
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
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