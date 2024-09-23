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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Heritage - September 16, 2021
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Heritage - September 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 8 реалов 1788 S C на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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