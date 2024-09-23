Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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