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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (4)
  • Rio de la Plata (1)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stephen Album (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Stephen Album - January 16, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1788 M M на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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