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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1788 года. Надпись "CAROULS" (Испания, Карл III)

Разновидность: Надпись "CAROULS"

Аверс монеты - 2 мараведи 1788 года Надпись "CAROULS" - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 мараведи 1788 года Надпись "CAROULS" - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1788 года. Надпись "CAROULS". Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
Испания 2 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 2 мараведи 1788 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 мараведи 1788 на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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