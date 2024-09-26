Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1788 года. Надпись "CAROULS" (Испания, Карл III)
Разновидность: Надпись "CAROULS"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1788 года. Надпись "CAROULS". Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Herrero (1)
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