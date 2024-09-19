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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1788 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 120 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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