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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Pars Coins - April 8, 2019
Продавец Pars Coins
Дата 8 апреля 2019
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Pars Coins - April 8, 2019
Продавец Pars Coins
Дата 8 апреля 2019
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - September 17, 2015
Продавец Cayón
Дата 17 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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