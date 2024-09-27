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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1788 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1788 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1788 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1788 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2008.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность F
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1788 M DV на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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