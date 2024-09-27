Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1788 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1788 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2008.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность F
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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