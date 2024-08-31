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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2715 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Roma Numismatics - April 16, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 16 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Roma Numismatics - December 19, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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