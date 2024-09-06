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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1788 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1788 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1788 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Cayón Subastas за 175 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1788 M DV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 реал 1788 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 1 реал 1788 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1 реал 1788 M DV на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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