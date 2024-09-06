Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1788 года M M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 53257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 января 2024
Сохранность AG3 NGC
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 27 октября 2023
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Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 июля 2023
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Дата 17 октября 2022
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