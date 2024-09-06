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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 53257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Испания 2 реала 1788 M M на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Stack's - January 14, 2024
Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AG3 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Numismática Leilões - September 29, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M M на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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