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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1788 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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