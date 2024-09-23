Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1788 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 мараведи
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Tauler & Fau (1)
Где продать?
Для продажи 1 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск