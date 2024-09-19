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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1 мараведи Карла IV - Испания

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1 мараведи 1789

Год Знак Описание Продажи Продажи
1789 PA 0 25
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1 мараведи 1788-1802

Год Знак Описание Продажи Продажи
1788 0 21789 0 31790 0 21791 0 131793 0 591799 0 671802 0 21
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