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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1789 года "Тип 1788-1802" (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 мараведи 1789 года "Тип 1788-1802" - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 мараведи 1789 года "Тип 1788-1802" - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 1 мараведи 1789 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 мараведи 1789 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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