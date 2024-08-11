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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1791 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 мараведи 1791 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 мараведи 1791 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1791 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Numisor за 320 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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