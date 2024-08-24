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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 S C
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 эскудо 1791 M MF
Средняя цена 950 $
Продажи
1 305
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 M MF
Средняя цена 540 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 S C
Средняя цена 440 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 эскудо 1791 M MF
Средняя цена 310 $
Продажи
0 253
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1791 M MF
Средняя цена 460 $
Продажи
0 28

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1791 S C
Средняя цена 400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 реала 1791 M MF
Средняя цена 170 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
2 реала 1791 M MF
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1791 M MF
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1791 M MF
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1791
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 мараведи 1791
Средняя цена 30 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 мараведи 1791
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 мараведи 1791
Средняя цена 110 $
Продажи
0 13
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