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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1791 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5153 проданному на аукционе Cayón Subastas за 85 EUR. Торги состоялись 25 октября 2017.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 1/2 реала 1791 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1/2 реала 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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