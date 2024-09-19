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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2593 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Skanfil Auksjoner AS (1)
  • Soler y Llach (2)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 2 эскудо 1791 M MF на аукционе Skanfil Auksjoner AS - May 4, 2023
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 4 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 3900 NOK
Испания 2 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 M MF на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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