Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1791 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2593 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Skanfil Auksjoner AS (1)
- Soler y Llach (2)
- UBS (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 4 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 3900 NOK
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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