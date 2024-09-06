Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1791 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1791 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 86 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2024.
Сохранность
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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