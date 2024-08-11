Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1791 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Cayón Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 800 AUD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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