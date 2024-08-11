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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1791 года S C (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Cayón Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 800 AUD
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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