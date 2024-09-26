Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1791 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1791 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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