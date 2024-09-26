Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1791 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Heritage - May 31, 2018
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Heritage - May 31, 2018
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1791 M MF на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1791 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1/2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск