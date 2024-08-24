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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: José A. Herrero, S.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1791 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • Spink (1)
Испания 1 реал 1791 M MF на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 1 реал 1791 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1 реал 1791 M MF на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1791 M MF на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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