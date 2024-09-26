Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1791 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1791 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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