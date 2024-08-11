Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1791 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1791 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 340 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
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Дата 24 октября 2023
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Дата 17 января 2023
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 27 августа 2021
Сохранность AU58 NN Coins
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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